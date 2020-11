Bielorussia: Bundestag adotta risoluzione contro esito elezioni presidenziali e chiede nuovo voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento tedesco (Bundestag) ha adottato una risoluzione che respinge i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto scorso in Bielorussia, negando la legittimità del presidente Alexander Lukashenko e chiedendo un nuovo voto con la partecipazione degli osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). La risoluzione, ha annunciato la vicepresidente del Bundestag, Claudia Roth, è stata votata a maggioranza con il voto contrario di AfD (Alternativa per la Germania) e l’astensione del Die Linke. Secondo quanto recita la risoluzione del Bundestag, le elezioni in Bielorussia non sono state né libere né eque, per questo “il nuovo mandato di Alexander Lukashenko è privato di ogni legittimazione democratica”. I deputati tedeschi hanno anche condannato la violenza esercitata dalle forze dell'ordine contro i manifestanti e hanno chiesto l'immediato rilascio dei detenuti per motivi politici. (segue) (Geb)