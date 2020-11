Bielorussia: Bundestag adotta risoluzione contro esito elezioni presidenziali e chiede nuovo voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha inoltre accolto con favore le sanzioni dell'Ue imposte alla Bielorussia all'inizio di ottobre e ha chiesto nuove sanzioni contro Lukashenko e i suoi alleati. “La via d'uscita dalla crisi in Bielorussia potrebbe risiedere nella creazione di una tavola rotonda con il coinvolgimento di un'ampia alleanza di rappresentanti della società civile”, afferma la risoluzione, aggiungendo che sono necessari sforzi di mediazione, anche all'interno dell'Osce, così come con la partecipazione della Russia. I legislatori hanno quindi fatto appello al governo federale chiedendo di fornire sostegno finanziario ai manifestanti bielorussi che hanno subito violenze e di aiutare i media indipendenti. La risoluzione è stata approvata nello stesso giorno in cui, secondo quanto si apprende a Bruxelles da fonti diplomatiche europee, l'Unione europea ha avviato il procedimento per sottoporre a sanzioni il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Le proteste antigovernative in Bielorussia, scoppiate in seguito alla proclamazione di Lukashenko al termine di elezioni presidenziali che l'opposizione ritiene siano state truccate, sono in corso da metà agosto. L'opposizione e i suoi sostenitori considerano la candidata Svetlana Tikhanovskaya la vera vincitrice delle elezioni. (Geb)