Tunisia-Italia: presidente Saied a colloquio telefonico con Conte, focus su dialogo inter-libico

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il primo ministro Giuseppe Conte. Lo riferisce un comunicato della presidenza tunisina. Le parti hanno discusso del dialogo inter-libico che la Tunisia ospiterà la prossima settimana. Conte ha espresso il suo sostegno la processo, mentre Saied ha sottolineato che la soluzione non può che venire dai libici e che la stabilità di quel paese avrà un effetto positivo su tutta la regione. I due hanno anche affrontato il tema della migrazione irregolare. Il presidente tunisino ha affermato che si adopererà per mettere fine al fenomeno, ma ha sottolineato come si tratti di una questione complessa, che occorre affrontare partendo dalle sue cause. Conte, per parte sua, ha espresso le difficoltà riscontrate dall’Italia nell’accogliere i migrati in situazione irregolare, soprattutto alla luce dell’emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus. (Tut)