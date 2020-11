Elezioni Usa: Michigan, comitato Trump dice che farà causa per fermare conteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice di aver intentato una causa per cercare di fermare il conteggio dei voti sul campo di battaglia del Michigan. Lo riporta l'emittente "Abc". L'ultimo conteggio dà allo sfidante democratico di Trump, Joe Biden, un piccolo vantaggio, ma la corsa è ancora aperta. Il responsabile della campagna elettorale di Trump, Bill Stepien, ha detto in una dichiarazione di mercoledì che il comitato "non ha avuto accesso significativo a numerosi luoghi di conteggio per osservare l'apertura delle schede e il processo di conteggio, come garantito dalla legge del Michigan". Egli afferma che mercoledì è stata intentata una causa presso il tribunale del Michigan "per fermare il conteggio fino a quando non sarà garantito l'accesso significativo". Il Michigan è un campo di battaglia critico che ha contribuito a consegnare la presidenza a Trump quattro anni fa, insieme al Wisconsin e alla Pennsylvania. Né il Wisconsin né la Pennsylvania sono stati ancora decisi. (Nys)