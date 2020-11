Covid: Zingaretti, il nemico non sono le regole ma il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono nuove regole per fermare il Covid, e "penso che sia un bene perché il nemico non sono le regole, il nemico è il virus". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in una dichiarazione ai telegiornali. "Noi dobbiamo salvare vite umane, la produzione, il lavoro, il nostro Paese e ora", ha concluso il leader del Pd, "con la responsabilità di tutti possiamo farcela di nuovo. Sono sicuro che ce la faremo". (Rin)