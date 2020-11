Covid: Conte, situazione particolarmente critica, dobbiamo intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione appare particolarmente critica, il virus in Italia come in tutta Europa sta circolando forte. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi sul nuovo dpcm. "Dobbiamo necessariamente intervenire per rallentare la circolazione del virus", ha aggiunto il capo dell'esecutivo, "oggi, a differenza della prima ondata, disponiamo di un piano di monitoraggio della curva ben articolato, con 21 indicatori". (Rin)