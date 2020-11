Brasile: vicepresidente Mourao inizia viaggio con ambasciatori stranieri in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Repubblica del Brasile, Hamilton Mourao, è partito oggi per l'Amazzonia, dove per i prossimi giorni visiterà le regioni della foresta pluviale maggiormente colpite da incendi e disboscamento in compagnia degli ambasciatori di alcuni Paesi (Sudafrica, Germania, Canada, Colombia, Spagna, Francia, Perù, Portogallo, Regno Unito, Svezia). Il viaggio è stato organizzato dopo che otto Paesi europei hanno inviato una lettera al vicepresidente affermando che l'aumento della deforestazione potrebbe spingere a bloccare l'importazione dei prodotti brasiliani verso i propri Paesi come forma di protesta per la mancata tutela del territorio da parte del governo del presidente Jair Bolsonaro. (segue) (Brb)