Brasile: vicepresidente Mourao inizia viaggio con ambasciatori stranieri in Amazzonia (4)

- L'accelerazione del processo di deforestazione registrata in Brasile sia per quanto riguarda il bioma del Pantanal che per la foresta pluviale amazzonica è da mesi al centro di polemiche e scambi di accuse tra il governo da un lato e numerosi paesi del mondo, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e fondi di investimento dall'altro. Proteste bollate dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, come frutto di una "guerra di informazione" sulla questione ambientale contro il suo paese. Critiche ingiuste perché correlate non alla volontà di tutelare l'ambiente, quanto piuttosto alla disputa commerciale nel settore agricolo con altri paesi. "Questa guerra dell'informazione di cui siamo vittime non è facile da contrastare. Ci criticano perché il Brasile è una potenza nel settore agroalimentare. Lì in Europa c'è una setta ambientale che non si importa per nulla dell'ambiente, ma non perdono occasione per sparaci addosso ingiustamente. Questa è una contesa commerciale", affermava. Nel corso di una trasmissione dal vivo sulla sua pagine Facebook il capo dello stato puntava poi il dito contro le Ong. "Non riesco a estirpare questo cancro chiamato Ong", dichiarava, denunciando una campagna orchestrata da "furfanti" che lo criticano dentro e fuori il paese per aver difeso l'apertura dell'Amazzonia allo sfruttamento dei minerali, dell'energia e dell'agricoltura. (segue) (Brb)