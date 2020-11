© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il governo siamo determinati. Se ci fosse necessità di disporre di ulteriori risorse, saremmo pronti se del caso a presentarci in Parlamento per un ulteriore scostamento di bilancio, ma non abbiamo ancora deciso". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi sul nuovo dpcm. (Rin)