© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- I metalmeccanici scioperano 4 ore con manifestazioni e presidi in tutta Italia per il rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica-Assistal scaduto ormai da 10 mesi. In piazza dell'Esquilino a Roma si svolgerà una conferenza stampa con Roberto Benaglia segretario generale Fim, Francesca Re David segretaria generale Fiom e Rocco Palombella, segretario generale Uilm. In apertura della conferenza stampa ci sarà il collegamento con i presidi delle diverse piazze per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori. (ore 10)- Tavola rotonda nell’ambito della giornata nazionale degli Istituti tecnico-economici “L’istruzione tecnica economica: per i giovani un ponte verso il futuro”, promosso da Unindustria . Intervengono Giuseppe Biazzo Vice Presidente Unindustria con delega Capitale Umano e Cultura d’Impresa. Sede dell’IIS Leopoldo Pirelli– Via Rocca di Papa 113. (ore 10:30)- Evento Digitale - Cristiano Dionisi, presidente area comprensoriale Unindustria Civitavecchia, incontra la stampa. L’evento si svolgerà sulla piattaforma Zoom. (ore 11:30) (Rer)