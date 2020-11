Covid: Speranza, no a polemiche, uniti ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste settimane i contagi sono aumentati in modo imponente. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Dobbiamo fare ogni sforzo per rallentarne la corsa - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -. Per questo, stasera ho firmato una nuova ordinanza con misure restrittive per le Regioni che i nostri tecnici hanno individuato come quelle più a rischio. Il Covid-19 ci ha insegnato che dobbiamo agire in fretta e in modo deciso. Non c’è spazio per incertezze e polemiche. So che queste scelte comportano sacrifici e difficoltà", conclude Speranza, "ma sono l’unica strada per piegare la curva. Uniti ce la faremo". (Rin)