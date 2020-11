Difesa: Guerini, investimento nel settore garantisce impegno a 360 gradi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha commentato anche il collegamento telefonico effettuato oggi con i militari italiani impegnati nelle missioni all’estero. “Abbiamo portato il saluto ai nostri 7.000 militari impegnati in numerose missioni all’estero” ha detto Guerini, parlando di “un’occasione per passare in rassegna le loro attività” e evidenziando il “grande apprezzamento” per il lavoro dei nostri militari sia dai nostri alleati che dai paesi ospitanti e dalla popolazione civile. Riguardo gli ultimi attentati terroristici in Europa, Guerini ha parlato di “eventi drammatici” per cui esprime “vicinanza ai paesi colpiti”. “E’ il segno che l’emergenza pandemica non ha fatto venire meno le minacce, anzi l’instabilità può creare in molte realtà terreno fecondo per far crescere la minaccia terroristica” ha dichiarato il ministro, secondo cui in Italia c’è sempre un’attenzione alta per garantire la sicurezza. (Pav)