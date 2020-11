Covid: Gelmini (FI), dpcm confusionario ma ora prevalga buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, sottolinea che "per quanto ciò sia reso ogni giorno più difficile dall’azione del governo, che anche con l’ultimo confusionario dpcm ha diffuso incertezza e preoccupazione, suscitando le legittime rimostranze delle Regioni, occorre fare ogni sforzo affinché prevalga il buonsenso e lo spirito di collaborazione". La parlamentare aggiunge in una nota: "I dati drammatici di oggi, con oltre trentamila positivi e trecentocinquanta decessi, impongono un salto di qualità al confronto politico e istituzionale. All’esecutivo toccherà stabilire lo scenario in cui ricade ogni Regione, sulla base di un algoritmo che pare di difficile applicazione anche per gli scienziati e che andrebbe utilizzato tenendo conto di dati trasparenti e attuali. Ma per far sì che gli eventuali provvedimenti di chiusura siano accettati dal Paese", conclude l'esponente di FI, "occorrerà prevedere un congruo stanziamento economico per risarcire le attività imprenditoriali colpite: quello che è stato fatto finora è del tutto insufficiente”.(Com)