Ue: cancelliere austriaco Kurz, combattere Islam politico in modo più risoluto

- L'Ue deve “combattere l'Islam politico, base del terrorismo islamista, e questo stesso terrorismo, in maniera più risoluta”. È quanto dichiarato oggi il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, a seguito dell'attacco jihadista avvenuto nel centro di Vienna il 2 novembre scorso. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Kurz ha inoltre evidenziato che “la malintesa tolleranza deve finire” e “dobbiamo affrontare la verità” del pericolo che “l'ideologia dell'Islam politico” costituisce “per la nostra libertà e per lo stile di vita europeo”. Il cancelliere austriaco ha aggiunto di essere in contatto sulle questione con il presidente francese, Emmanuel Macron, e con altri capi di governo e autorità dell'Ue. Nel confronto con l'Islam politico e il terrorismo jihadista, ha sottolineato Kurz, “adesso, si devono trarre insieme le giuste conclusioni, a tutti i livelli compreso il Consiglio europeo”. Allo stesso tempo, il cancelliere austriaco ha avvertito che non devono essere effettuate generalizzazioni. Per Kurz, “non si tratta di una disputa tra cristiani e musulmani o tra austriaci e migranti”. Secondo il capo del governo dell'Austria, “il nostro nemico, va detto molto chiaramente, sono gli estremisti e i terroristi. Non dobbiamo mai essere tolleranti con gli intolleranti”. (Geb)