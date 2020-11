Covid: Asl Roma 5, da domani prenotazione online per tampone drive-in

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, giovedì 5 novembre, per accedere ai drive-in della Asl Roma 5, sarà necessario prenotare il tampone tramite la piattaforma della Regione Lazio. Lo rende noto la Asl Roma 5. La nuova modalità di accesso al servizio ha l'obiettivo di evitare che i cittadini aspettino per lungo tempo in fila ai drive-in in attesa dell'esame diagnostico. "La modalità di accesso online è semplice - si legge in una nota -. Basta avere con sé la ricetta dematerializzata, con la prescrizione effettuata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, e il codice fiscale, ed entrare nella piattaforma regionale". La Asl Roma 5 ricorda "che la prescrizione del tampone avviene su precise indicazioni cliniche. Una volta effettuato l'accesso, si potrà scegliere il giorno e l'ora disponibili di esecuzione del tampone. Al termine dell'operazione verrà rilasciato un codice di prenotazione che il cittadino dovrà esibire al drive-in. Al momento sono 6 i drive-in operativi in tutta la Asl Roma 5: Guidonia, ingresso in via Mario di Trani; Palombara Sabina, casa della salute; Colleferro, via degli esplosivi; Guidonia Montecelio, via tenuta del cavaliere; Labico, via casilina Km 38,500; Monterotondo Scalo, via Galileo Galilei (zona industriale)". (Com)