Venezuela: Conzatti (Iv), Italia non può più permettersi una posizione neutra, presto "atti concreti"

- Da componente dell'attuale maggioranza di governo, "riteniamo che l'Italia non possa più permettersi una posizione neutra" sul caso del Venezuela. Lo ha detto la senatrice di Italia Viva, Donatella Conzatti, nel corso della conferenza "Insieme, per la libertà e la democrazia in Venezuela" organizzata al Senato dall'Associazione di amicizia parlamentare Italia-Venezuela. "La presenza di esponenti di tutte le forze politiche rappresenta un primo passo affinché il governo italiano assuma pienamente posizione a sostegno della democrazia e dei diritti umani", ha aggiunto. "Il governo deve schierarsi apertamente a favore delle forze democratiche del parlamento venezuelano", ha aggiunto Conzatti facendo riferimento al presidente dell'Assemblea nazionale (An), Juan Guaidò, collegato in diretta all'evento organizzato dal senatore Adolfo Urso. "Atti concreti. Lei vedrà da noi atti concreti a favore del popolo venezuelano", ha concluso.(Res)