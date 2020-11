Nord Macedonia: premier Zaev a colloquio con Merkel, focus su negoziati Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto oggi un colloquio telefonico con il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev. Secondo una nota del governo macedone, al centro della conversazione è stato l'impegno delle due parti per raggiungere l'obiettivo di tenere la prima conferenza intergovernativa Nord Macedonia-Ue entro la fine dell'anno, dunque sotto la presidenza di turno Ue della Germania. Zaev ha espresso gratitudine per l'impegno della presidenza tedesca dell'Ue, con il coinvolgimento personale del ministro degli Esteri Heiko Maas, il ministro dell'Ue Michael Roth e della stessa cancelliera Merkel. Zaev ha sottolineato che la Germania ha fatto molto per il futuro europeo dei Balcani occidentali, anche attraverso il processo di Berlino, che quest'anno è copresieduto dalla Bulgaria e dalla Macedonia del Nord. (segue) (Seb)