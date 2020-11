Nord Macedonia: premier Zaev a colloquio con Merkel, focus su negoziati Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro macedone ha poi sottolineato che la prima conferenza intergovernativa a fine anno è "un'opportunità da non perdere" e che l'impegno intenso delle parti coinvolte crea opportunità per raggiungere l'obiettivo prefissato. Riguardo alla situazione relativa alla pandemia da Covid-19, il primo ministro Zaev ha detto che tutte le capacità dello Stato sono impegnate nella lotta al virus e ha ringraziato per l'assistenza dalla Germania e dell'Ue, in particolare attraverso dispositivi medici e sostegni finanziari. Il vicepremier della Macedonia del Nord, Nikola Dimitrov, ha concluso il primo ottobre una visita di due giorni a Berlino su invito del ministro tedesco per l'Europa, Michael Roth. Al centro dei colloqui è stato il percorso europeo del paese balcanico e l'avvio dei negoziati di adesione con l'Unione europea. Il tema è stato anche al centro della videoconferenza tenuta il 30 settembre dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, con la controparte macedone Bujar Osmani. La Germania "ritiene prioritario" che la Macedonia del Nord avvii i negoziati di adesione con l'Unione europea entro la fine dell'anno, ha detto Maas secondo quanto riferiva allora l'emittente di Skopje "Kanal 5". Osmani ha sottolineato l'importanza di avviare i negoziati di adesione per Skopje. (segue) (Seb)