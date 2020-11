Nord Macedonia: premier Zaev a colloquio con Merkel, focus su negoziati Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tenere la prima conferenza intergovernativa ha un grande significato simbolico per il nostro percorso europeo. Ciò significherà la conferma dell'impegno verso la riforma del paese. Oltre al simbolismo politico, l'avvio dei negoziati significherà l'inizio della più ampia e complessa operazione tecnico-amministrativa che abbiamo affrontato finora. È una sfida seria per l'intera società, e non solo per il governo", ha dichiarato Osmani. L'avvio della prima conferenza intergovernativa vede un ostacolo nei disaccordi con la Bulgaria riguardo all'eredità storica dei due Paesi. La Bulgaria "è pronta a bloccare" l'avvio dei negoziati di adesione, ha detto il 29 ottobre la ministra bulgara degli Esteri, Ekaterina Zaharieva, secondo quanto riferiva il sito "Novinite". (segue) (Seb)