Nord Macedonia: premier Zaev a colloquio con Merkel, focus su negoziati Ue (6)

- "Il nostro obiettivo in questo mandato è condurre una trasformazione completa e attuare l'europeizzazione della Macedonia del Nord. A questo proposito, questo sarà un periodo in cui ci concentreremo su istituzioni più efficienti, sulla trasformazione dell'economia nazionale, sulla protezione della popolazione dalla crisi provocata dal Covid-19, sulla crescita economica dopo il Covid e l'attuazione degli standard europei facendoli nostri. Qui mi riferisco principalmente alla garanzia dello Stato di diritto e alla lotta alla corruzione", ha dichiarato Zaev. Riguardo all'apertura dei negoziati di adesione con l'Unione europea, il primo ministro ha ribadito che il percorso non deve subire "ulteriori ritardi". (segue) (Seb)