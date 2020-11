Elezioni Usa: Trump chiederà riconteggio dei voti nel Wisconsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, chiederà un riconteggio dei voti nello Stato del Wisconsin, dove con il 98 per cento dei voti scrutinati il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio solo dello 0,6 per cento. “Ci sono state segnalazioni di irregolarità in diverse contee del Wisconsin che sollevano seri dubbi sulla validità dei risultati. Il presidente è in procinto di chiedere un riconteggio e lo faremo immediatamente", ha dichiarato in una nota il responsabile della campagna di Trump, Bill Stepien. Biden è attualmente in vantaggio di poco più di 20 mila voti in Wisconsin, dove sono in ballo 10 grandi elettori che potrebbero rivelarsi cruciali per entrambi i candidati. Alle precedenti elezioni del 2016 Trump aveva vinto nello Stato con meno di un punto percentuale di scarto. (Nys)