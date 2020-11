Venezuela: Urso (Fd'I), Italia riconosca Guaidò come hanno fatto tutti i paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia riconosca finalmente Juan Guaidò come hanno fatto tutti gli altri Paesi europei, lo faccia subito e in modo convincente così da fermare l’arroganza del regime dittatoriale che vuole cancellare con la farsa elettorale del 6 dicembre l’unica istituzione democratica del Paese, appunto la Assemblea nazionale". E' quanto ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso nel corso dell'incontro da lui promosso in Senato "Insieme, per la libertà e la democrazia in Venezuela" cui hanno partecipato parlamentari di tutti i partiti italiani e parlamentari in esilio del Venezuela. "A pochi giorni dalle elezioni in Venezuela, non riconosciute dalla Ue e a cui non parteciperanno le forze di opposizione, teniamo al Senato un'iniziativa dando voce al presidente Guaidò, purtroppo non ancora riconosciuto presidente ad interim del Venezuela dal governo italiano, per lanciare un messaggio di amicizia e solidarietà al popolo venezuelano e alla numerosa comunità italiana che lì vive e che una volta era molto operosa. Sotto la dittatura di Maduro oggi la condizione del Venezuela è tracollata dal punto di vista economico e sociale, e con queste elezioni corre il rischio di scomparire l'unica istituzione democratica ancora in piedi, l'assemblea nazionale. Per questo diamo voce al Venezuela libero, a sostegno di un popolo che si appresta a vivere elezioni che non hanno alcun presupposto di democraticità", ha aggiunto. (Com)