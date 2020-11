Germania: ministero Interno, 615 minacce islamiste nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 615 le minacce islamiste presenti in Germania, cui si aggiungono 521 soggetti che sotto osservazione dell'apparato di sicurezza, non sono ancora considerati pericolosi. È quanto reso noto oggi dal ministero dell'Interno tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il dicastero la minaccia rappresentata dal terrorismo islamista è “costantemente elevata”. Al momento, “non vi sono indizi” che l'attacco jihadista avvenuto a Vienna il 2 novembre scorso sia stato “sostenuto” dal territorio della Germania. (Geb)