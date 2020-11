Venezuela: Guaidò, portato al Senato italiano voce di un parlamento che resiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Senato italiano a nome di un parlamento che resiste". È il saluto che il presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, Juan Guaidò, collegato in videoconferenza presso la sala Nassiriya del Senato, ha trasmesso ai membri dell'associazione parlamentare di amicizia Italia-Venezuela. Il leader oppositore ha ringraziato personalmente tutti i presenti, ribadendo la "profonda convinzione democratica" che ha portato l'opposizione a proporre "opportunita e soluzioni per risolvere conflitto" nel paese. L'obiettivo rimane quello di arrivare a "elezioni presidenziali e parlamentari davvero libere", ha detto Guaidò dopo essere tornato a ringraziare "l'Italia che ci appoggia" dal parlamento ma anche la foltissima comunità italiana nel paese caraibico. "Oggi abbiamo portato la voce di milioni di venezuelano al Senato di Italia, che ratifica il suo rifiuto alla frode" delle elezioni del 6 dicembre, ha scritto su twitter Guaidò. "Grazie al popolo italiano e alle sue istituzioni per la solidarietà", ha aggiunto. La riunione promossa dal senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, ha visto la partecipazione di Giorgia Meloni, Pier Ferdinando Casini (Misto), Lucio Malan (FI), Lia Quartapelle (Pd), Emilio Carelli (5 Stelle), Donatella Conzatti (IV), Manuel Vescovi (Lega). (Res)