Ue: Brunetta (FI), non perdiamo tempo, abbiamo poche settimane per approvare Mes in legge Bilancio (2)

- Brunetta ha, poi, proseguito: "Facciamo presto, collocando la discussione sul Mes, già nelle prossime settimane, come prevede la risoluzione di maggioranza, insieme alla legge di Bilancio e insieme alla completa valutazione di nuovi ed eventuali discostamenti, conseguenti alla seconda ondata pandemica. Abbiamo due mesi di tempo per operare in sessione di bilancio, facendo già dalla prossima settimana audizioni, per collocare le risorse di Mes, Sure e Bei nella Legge di bilancio. Se riusciremo nel nostro intento", ha concluso il parlamentare, "vorrà dire che avremo realizzato il nostro obiettivo". (Rin)