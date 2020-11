Bolivia: presidente Argentina Fernandez assisterà a insediamento Luis Arce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez viaggerà in Bolivia l'8 novembre per assistere alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Luis Arce. Lo hanno confermato fonti della presidenza argentina ad "Agenzia Nova" dopo che anche il ministro degli Esteri uscente di La Paz, Karen Longaric, aveva annunciato la sua presenza alla cerimonia insieme a quella del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Longaric aveva precisato tuttavia che gli inviti, nel caso sia di Fernandez che di Maduro, provengono dalle autorità della "commissione di transizione" del futuro partito di governo, il Movimiento al Socialismo, e non dall'attuale governo ad interim che considera invece entrambi i capi di Stato come figure non gradite. "Quegli inviti non sono stati fatti da noi", ha dichiarato Longaric in un'intervista rilasciata all'emittente "Univision", sottolineando ad ogni modo che "avranno lo stesso trattamento degli altri capi di Stato". Mentre non c'è ancora una conferma ufficiale dell'arrivo di Maduro in Bolivia, oltre a Fernandez hanno confermato la loro presenza alla cerimonia di insediamento il re di Spagna, Filippo V, e i presidenti del Cile, Sebastian Pinera, e del Paraguay, Mario Abdo Benitez. (segue) (Abu)