Roma 2021: assessore Trasporti, su bus a fuoco Calenda chieda a suoi amici Pd

- "Carlo Calenda da ex ministro per lo sviluppo economico, nonostante le chiacchiere, per il trasporto pubblico della Capitale non ha fatto nulla, non ha acquistato nemmeno un triciclo". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese, replicando alle critiche del leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda. "Di fatto si è comportato come i suoi compari del Pd con cui vorrebbe tornare a governare Roma - aggiunge l'assessore Calabrese -. Visto che si erge a paladino del trasporto pubblico può tranquillamente chiedere loro come mai i bus non li hanno comprati quando erano alla guida della città. Nonostante le massicce attività di manutenzione messe in campo da Atac, facciamo i conti tutti i giorni con vetture vecchissime. Calenda parla di bus a fuoco. Non sa neanche che, al nostro arrivo, il parco mezzi dell'azienda era uno dei più datati. Autobus con milioni di chilometri, alcuni con oltre 20 anni d’età. Un’eredità pesante con cui abbiamo dovuto fare i conti. Una vergogna. Crede di poter nascondere l’evidenza, ma sa perfettamente che oltre la metà della flotta sostituita in tempi record dalla sindaca Virginia Raggi è nuova di zecca e lo rimarrà per anni. La flotta vecchissima che ci hanno lasciato, i bus di cui oggi si lamenta, non è stata sostituita per tempo dai suoi compari e questi sono i risultati. Forse ancora non gli è chiaro che la nostra amministrazione ha ribaltato le cose: abbiamo pianificato - attacca ancora Calabrese - di acquistare almeno 150-200 bus all'anno. Lo stiamo facendo davvero, anche per gli anni a venire. Non come il Pd che nel 2015 ha approvato un contratto di servizio di Atac per una produzione di 101 milioni di km all’anno, salvo però evitare di acquistare i mezzi necessari per effettuarli negli anni successivi. Chiedesse al Pd come aveva intenzione di fare questo servizio senza bus utilizzando sempre gli stessi per decenni. Di certo eviti di chiedere a noi. Crede di poter sostenere la sua candidatura con le solite chiacchiere, ma è difficile trovare ogni volta una scusa per nascondere ogni bus nuovo messo su strada da noi, anche perché a fine consiliatura saranno oltre 900. Va bene - conclude - che è un maestro a riguardo, ma trovare 900 scuse sarebbe veramente troppo anche per lui". (Rer)