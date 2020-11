Ue: Schnabel (Bce), stabilità mercati finanziari non va data per scontata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In considerazione delle preoccupazioni per la crisi del coronavirus, la stabilità dei mercati finanziari dell'Eurozona non deve essere data per scontata. È quanto affermato da Isabel Schabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (Bce), secondo cui la situazione attuale è caratterizzata da “straordinaria incertezza”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per l'economista tedesca, “sarebbe ingenuo dare per scontata la stabilità dei mercati finanziari dell'Eurozona”. Come nota “Handelsblatt”, finora le borse hanno resistito relativamente bene alle fosche prospettive economiche, senza gravi turbolenze. Schnabel si è, inoltre, detta preoccupata per gli effetti della crisi sull'accesso al credito nell'area dell'euro. Per il membro del Comitato esecutivo della Bce, la politica monetaria deve “continuare a fare la sua parte al fine di garantire che l'offerta le banche mantengano la loro offerta di prestiti”. (Geb)