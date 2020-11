Elezioni Usa: Repubblicani contro assegnazione vittoria di Biden in Arizona, “ancora un milione di voti da scrutinare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani hanno contestato l'assegnazione della vittoria del candidato democratico Joe Biden in Arizona, dove l’emittente “Fox News” ha dato Biden vincente. “È troppo presto per chiamare (la vittoria di Biden) in Arizona”, ha dichiarato il governatore dell’Arizona, il repubblicano Doug Ducey, citato dal quotidiano “Daily Wire”. “I voti del giorno delle elezioni (in presenza) non sono stati conteggiati completamente e non abbiamo nemmeno iniziato a contare le schede elettorali del voto anticipato. Contiamo i voti - tutti i voti - prima di fare dichiarazioni”, ha detto Ducey. Anche il consigliere senior della campagna di Trump, Jason Miller, ha attaccato su Twitter l’emittente “Fox News” per aver assegnato l'Arizona a Biden. “Ci sono ancora più di 1 milione di voti in presenza in attesa di essere scrutinati: abbiamo spinto il nostro popolo a votare il giorno delle elezioni, ma ora ‘Fox News’ sta cercando di invalidare i loro voti!”, ha scritto. “Abbiamo solo bisogno del 61 per cento dei voti in sospeso per vincere. Questi voti provengono dalle ‘nostre contee’ e la cifra del 61 per cento è raggiungibile”, ha aggiunto. (segue) (Nys)