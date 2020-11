Elezioni Usa: Repubblicani contro assegnazione vittoria di Biden in Arizona, “ancora un milione di voti da scrutinare” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse giungono, peraltro, dopo che è stato rilevato un errore significativo che potrebbe influenzare i risultati delle elezioni presidenziali in Arizona: l’istituto Edison Research, citato come fonte dai principali media tra cui il quotidiano “New York Times”, aveva infatti riferito che il 98 per cento dei distretti in Arizona sarebbero stati conteggiati, quando invece si trattava solo dell'86 per cento. Ad ammettere l’errore è stato un redattore dello stesso “New York Times”, Patrick LaForge. “È stato trovato un errore nel feed di dati di Edison Research (utilizzato dal ‘New York Times’ e da altre testate giornalistiche) per i risultati dell'Arizona: sono state scrutinate l'86 per cento delle schede, non il 98 per cento. Il Nyt non ha ancora assegnato lo Stato a Biden, anche se (questi) è ancora al comando”, ha scritto su Twitter. L’errore è stato successivamente corretto dal quotidiano. Con l’86 per cento delle schede scrutinate, Biden risulta comunque in vantaggio su Trump di 3,4 percentuali (51,0 a 47,6 per cento). (Nys)