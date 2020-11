Auto: Germania, nuove immatricolazioni in aumento del 3,4 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre scorso, le auto di nuova immatricolazione in Germania sono aumentate del 3,4 per cento su base mensile, per un totale di 247.303 veicoli con un incremento di 9.076 mezzi da settembre. È quanto si apprende dai dati diffusi dall'Ufficio federale per il trasporto automobilistico (Kba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato segna un declino delle nuove immatricolazioni del 3,6 per cento su base annua. Nei primi dieci mesi del 2020, secondo il Kba, sono state 2,3 milioni le auto immesse per la prima volta sulle strade tedesche, in calo del 23 per cento su base annua. L'8,4 per cento dei veicoli di nuova immatricolazione è a trazione esclusivamente elettrica. A ottobre sono stati registrati circa 23.200 mezzi di questo tipo, pari al quintuplo di quelli immatricolati nello stesso mese dello scorso anno. (Geb)