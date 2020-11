Covid: Fico, coloro che rappresentano istituzioni devono avere atteggiamento costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento, ognuno - governo, Parlamento, Regioni, tutti coloro che rappresentano le istituzioni - deve fare la sua parte, deve riuscire a parlare con responsabilità ed avere un atteggiamento costruttivo. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervistato dal Tg3, in merito alla gestione dell'emergenza Covid-19. "I cittadini italiani", ha concluso la terza carica dello Stato, "non vogliono divisioni perché il momento è critico e difficile". (Rin)