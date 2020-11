Proietti: Guadagno (M5s), opere di street art a Roma testimoniano quanto fosse amato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affetto per Gigi Proietti sta ispirando diverse opere di street art a Roma. "In via del Trullo è comparso un murale che lo omaggia ad opera di PaT (Pittori anomini Trullo) e Uman art. Mentre nel suo quartiere d’infanzia, al Tufello, Harry Greb lo ha raffigurato a via Capraia con gli uccellini, occhi cielo, immancabile sorriso e capello in mano, in richiamo allo spettacolo 'A me gli occhi, please'. La street artist Laika, invece, ha attaccato un manifesto tra via della Tribuna di Tor de' Specchi e piazza d'Aracoeli, all'ingresso di quello che era il bar di Gabriella, fidanzata di Mandrake, nel film 'Febbre da cavallo' ". Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Cultura, Eleonora Guadagno (M5s), sottolineando: "tutti e tre ci regalano un ricordo commovente e testimoniano quanto i romani lo amassero". (Rer)