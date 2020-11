Elezioni Usa: ancora 300 schede da scrutinare in Wisconsin, Biden in testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano da scrutinare circa 300 voti nello Stato del Wisconsin al fine di dichiarare vincitore uno tra Donald Trump e Joe Biden. Lo ha detto oggi in conferenza stampa la responsabile della commissione elettorale del Wisconsin, Meagan Wolfe. “Ciascuna delle giurisdizioni ha presentato i propri risultati non ufficiali, ad eccezione di una piccola borgata con meno di 300 elettori”, ha detto Wolfe. “Stanno lavorando per ultimare lo scrutinio delle loro schede elettorali mentre parliamo”, ha aggiunto la funzionaria, precisando comunque che il vincitore delle elezioni non sarà dichiarato ufficialmente fino a quando i risultati dello Stato non saranno sottoposti alla certificazione, che avrà luogo il 1 dicembre. La dichiarazione giunge dopo che l’entourage di Trump ha già annunciato che chiederà un riconteggio dei voti nel Wisconsin, dove con il 98 per cento dei voti scrutinati il candidato democratico Joe Biden è in vantaggio solo dello 0,6 per cento. “Ci sono state segnalazioni di irregolarità in diverse contee del Wisconsin che sollevano seri dubbi sulla validità dei risultati. Il presidente è in procinto di chiedere un riconteggio e lo faremo immediatamente", ha dichiarato in una nota il responsabile della campagna di Trump, Bill Stepien. Biden è attualmente in vantaggio di poco più di 20 mila voti in Wisconsin, dove sono in ballo 10 grandi elettori che potrebbero rivelarsi cruciali per entrambi i candidati. Alle precedenti elezioni del 2016 Trump aveva vinto nello Stato con meno di un punto percentuale di scarto. (Nys)