Covid: Viminale, 2,3 milioni di controlli nel mese di ottobre

- L'analisi dei dati rilevati nel report di ottobre conferma il trend in crescita del numero di controlli, che sono stati complessivamente 2.271.812. Lo sottolinea il ministero dell'Interno sul proprio sito Internet. Le persone controllate sono state 2.001.756 (+18,1 per cento rispetto al mese di settembre), di queste 9.603 sono state sanzionate e 489 denunciate per aver violato la quarantena. Inoltre, sono state effettuate 270.056 verifiche agli esercizi commerciali (+33,2 per cento rispetto al mese di settembre) che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 1.340 titolari di attività e a 302 provvedimenti di chiusura. Nella giornata di ieri, 3 novembre 2020 - continua il Viminale - sono stati effettuati 69.490 controlli alle persone, 385 sanzionate e 21 denunciate; le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 12.010, 46 i titolari sanzionati e 7 i provvedimenti di chiusura. (Rin)