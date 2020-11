Bielorussia: Fiano (Pd), sanzioni Ue importante atto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Emanuele Fiano, responsabile Esteri nella segreteria del Partito democratico, "l'approvazione a livello europeo delle sanzioni nei confronti del contestato presidente della Bielorussia Lukashenko, la cui elezione non è stata riconosciuta dalla Ue, e di altri 14 esponenti di quel regime, è una scelta giusta e doverosa nonché un segnale politico importante. L'Unione europea - continua il parlamentare in una nota - quando agisce come comunità di valori e non solo di interessi risponde al senso profondo del suo essere. La violenza, con cui viene repressa l'opposizione in Bielorussia, non può essere in alcun modo accettata e il cammino democratico di quel Paese deve essere aiutato dall'Europa. Le sanzioni di oggi sono il primo giusto passo". (Com)