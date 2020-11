Bankitalia: Tartaglione (FI), Recovery fund per sviluppo infrastrutturale Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'epidemia di Covid-19 rischia di allargare il solco sociale in Italia. I dati diffusi da Bankitalia, oggi, confermano un arretramento delle condizioni economiche nelle famiglie del Mezzogiorno, così come un consistente crollo dell'occupazione. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annaelsa Tartaglione, commentando il rapporto sull'economia delle Regioni italiane di Bankitalia. Secondo l'esponente di FI, "il Recovery fund può costituire lo strumento attraverso cui migliorare le politiche di coesione territoriale. Da un lato, superando la logica dell'assistenzialismo diffuso. Dall'altro, creando le condizioni per gli investimenti delle imprese. Forza Italia alla Camera ha manifestato a favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto, un'opera fondamentale, metafora di uno sviluppo infrastrutturale più ampio nel Mezzogiorno. Si tratta di un percorso non più rinviabile, considerando l'effetto moltiplicatore sul Pil, in passato calcolato da più istituti, pari al doppio delle risorse investite. Questo vuol dire più occupazione, più inclusione sociale, meno emigrazione". Per la parlamentare, "una visione di questo tipo, poi, non può prescindere dallo sviluppo dell'altra infrastruttura, quella digitale. Anche qui, il Sud è indietro. Questo ha pesanti ricadute sia sul piano educativo, se pensiamo alla didattica a distanza in questi mesi, sia nella competitività delle imprese. Si tratta di obiettivi irrinunciabili per la modernizzazione del Paese", conclude Tartaglione, "per raggiungere i quali il governo deve abbandonare ogni retaggio ideologico". (Com)