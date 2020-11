Venezuela: Meloni (Fd'I), Italia tradisce aspettative delle opposizioni contro regime di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo dispiacere per il fatto che il governo italiano non ha sostenuto l'opposizione libera in Venezuela e la legittima richiesta di democrazia del suo popolo contro il regime di Maduro". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, all'incontro promosso presso la sala Nassirya del Senato dalla Associazione parlamentare di amicizia Italia-Venezuela, in collegamento con il leader oppositore venezuelano Juan Guaidò. "Penso che il Venezuela riponesse in Italia più speranze di quante non ne riponeva in altre nazioni", ha spiegato Meloni ricordando i legami tra i due paesi e per "la tradizione della politica estera" di Roma, "nota per la sua capacità di difesa dei diritti civili e politici. Purtroppo quelle speranze sono state tradite", ha proseguito sottolineando che "l'attuale parlamento italiano, è inutile nascondersi, è condizionato da forze che hanno rapporti privilegiati e stretti con il regime cinese, che come sappiamo è grande sostenitore di Maduro".(Res)