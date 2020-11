Difesa: De Corato depone fiori a sacrario dei caduti milanesi, grazie a forze armate per lavoro durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha deposto un mazzo di fiori al Sacrario dei Caduti milanesi, in largo Agostino Gemelli, in occasione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. "In questo momento particolarmente difficile per il nostro Paese - ha sottolineato l'assessore - ringrazio le Forze Armate per l'importante lavoro che quotidianamente svolgono. All'emergenza sanitaria hanno risposto con grande sacrificio e dedizione". "I militari - ha aggiunto - hanno incrementato, nell'ambito dell'operazione 'strade sicure', i controlli del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini ed hanno messo in campo il proprio personale e le proprie strutture mediche. Cito ad esempio l'Ospedale Militare di Baggio. Li abbiamo inoltre visti impegnati nella realizzazione dell'Ospedale da campo di Bergamo assieme all'Associazione Nazionale degli Alpini durante il primo lockdown, e di punti prelievi 'drive through' come quello dell'Aeronautica Militare a Linate. Mi auguro - conclude De Corato - che il loro impegno possa essere un grande esempio e motivo di orgoglio per tutti noi". (com)