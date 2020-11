Germania: diminuisce il prezzo dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trascinato al ribasso dal declino del prezzo del petrolio, il costo dei carburanti continua a diminuire in Germania. Come rendo noto l'Automobil club tedesco (Adac), nell'ultima settimana, la benzina Super E10 è calata di 2,8 centesimi a una media nazionale di 1,178 euro al litro. Scende anche il diesel, che ha perso 1,2 centesimi attestandosi in media a 1,025 euro al litro. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la differenza di prezzo tra i due combustibili si è ridotta a 1,53 euro al litro. A ottobre scorso, il diesel è diventato “eccezionalmente economico”, toccando il minimo storico per scendere anche al di sotto di un euro al litro. (Geb)