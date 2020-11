Elezioni Usa: governatore Pennsylvania, possibile che non sapremo i risultati oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È possibile che in Pennsylvania i risultati definitivi delle elezioni non saranno resi noti prima di domani. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Tom Wolf, secondo cui è attualmente in corso il conteggio di circa tre milioni di schede inviate per corrispondenza. Un’operazione che potrebbe ritardare l’annuncio dei risultati, “che potremmo non conoscere neanche domani”. La Pennsylvania, con i suoi 20 grandi elettori, è uno Stato considerato cruciale per l’esito delle elezioni. Attualmente, con il 79 per cento delle schede scrutinate, il presidente in carica Donald Trump è dato in vantaggio di 8,7 punti percentuali sul candidato democratico Joe Biden. Quest’ultimo, tuttavia, se confermasse la vittoria in Michigan e in Nevada potrebbe non aver bisogno di conquistare anche la Pennsylvania per essere eletto presidente. (segue) (Nys)