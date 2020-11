Elezioni Usa: governatore Pennsylvania, possibile che non sapremo i risultati oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La cosa più importante è avere risultati accurati. Anche se ci vorrà un po’ di più del solito”, ha affermato Wolf quest’oggi. “Per oltre 200 anni, abbiamo rispettato e consolidato il nostro impegno verso un processo elettorale giusto. Abbiamo piena fiducia nel fatto che ci faremo trovare pronti anche stavolta e farò tutto quanto in mio potere per assicurare risultati corretti e perché ogni voto sia conteggiato”, ha aggiunto il governatore, secondo cui i residenti della Pennsylvania “hanno fiducia nell’esito di queste elezioni”. Il segretario di Stato della Pennsylvania, Kathy Boockvar, ha aggiunto: “Siamo esattamente dove avevamo detto che saremmo stati” nel conteggio dei voti. Il fatto che le operazioni vadano al rilento, ha spiegato, è legato al fatto che quattro anni fa le schede inviate per corrispondenza furono 260 mila; quest’anno sono tra i 2,5 e i 3 milioni”. (Nys)