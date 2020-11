Gigi Proietti: parla il carabiniere che ha fatto di lui il Maresciallo Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha insegnato a Gigi Proietti a comportarsi come un carabiniere permettendogli di impersonale al meglio il ruolo de “il Maresciallo Rocca”. Maurizio Iannaccone, oggi tenente dei carabinieri, all’epoca dei set della fortunata serie aveva il grado di maresciallo ed era il “vero” comandante della stazione carabinieri di Viterbo; ruolo che Proietti, venuto a mancare lunedì scorso, nelle 5 serie della fiction girate tra il 1995 e il 2007, ha reso celebre e con esso i luoghi della Tuscia. “Sono stato consulente per conto dell’Arma dei carabinieri per visionare il giusto impegno ed utilizzo dell’immagine dell'Arma nella fiction”, racconta ad Agenzia Nova il tenente Maurizio Iannaccone. “Nel set, infatti, tra attori e comparse, c’erano anche carabinieri realmente in servizio”. L’esterno della stazione comandata da Rocca era rappresentata dal seminario diocesano che sta in piazza Duomo. Da lì le “gazzelle” uscivano a sirene spiegate per ogni emergenza ‘di scena’. Gli uffici interni, invece, erano quelli della caserma ‘vera’, nella frazione di Bagnaia. “Tra le prime cose che ho insegnato a Proietti c'è stato il saluto militare, come mettersi sugli attenti, come indossare il cinturone. Cose che ho insegnato anche ai militari figuranti, indicavo quando indossare la bandoliera o i guanti”.La vera lotta con l'attore era per i capelli. “Lui li portava sempre un po’ lunghi e gli dicevo che doveva tagliarli. Faceva sempre un po’ di storie poi però ridendo mi diceva: ‘Iannacò, ricordati che non so' un carabiniere’ ”. Difficile scegliere quale aneddoto raccontare tra quelli che gli sono rimasti più a cuore. Uno però, il tenente Iannaccone, lo racconta anche con un pizzico di orgoglio, anche perché fu lui a fare da controfigura a Proietti in una scena della serie televisiva. Erano in piazza del Duomo e stavano girando le scene della festa dell’Arma. “E’ una piazza particolarmente fredda ma quella mattina lo era molto più del solito”. Il maresciallo Rocca aveva già girato diverse scene ed era intirizzito. “Quando si trattò di fare l’ingresso davanti ai militari schierati, mi disse: Basta, c’ho troppo freddo, non lo faccio”. Quasi scherzosamente “dissi, va bene, lo faccio io. Mi presero sul serio. Più o meno stessa altezza e stazza, inquadrature alle spalle, mi ritrovai a fare la controfigura a Proietti”.Un periodo lungo quello che l’artista trascorse a Viterbo, durante il quale il ‘maresciallo Rocca’ e l’allora maresciallo Iannaccone, cementarono una bella amicizia, non nel film, ma nella realtà. Finite le riprese andavano spesso a cena o “semplicemente in piazza a raccontare barzellette fino alle 4 del mattino piegati in due dalle risate. Quando andavamo a cena portavo sempre in macchina una chitarra. Ad un certo punto gli amici cominciavano a chiedergli di cantare uno stornello. Lui si faceva pregare per una decina di minuti e poi non si fermava più”. Una notte, mentre Gigi Proietti era a Viterbo, i ladri ne approfittarono ed entrarono nella sua casa a Roma per rubare. I carabinieri della compagnia Roma Cassia, nel fare il sopralluogo, individuarono delle impronte digitali ‘buone’. Serviva fare le comparazioni, cioè, prendere le impronte digitali di tutti i familiari e dello stesso Proietti, per stabilire che quell’impronta non appartenesse a loro ma ai ladri. Quindi serviva prendere l’impronta anche all’artista. Quando i carabinieri arrivarono, lui era sul set “e io -ricorda Iannaccone- gli feci il segno con la mano aperta pensando che avesse capito che si trattasse del prelievo di impronte. Lui cominciò a dire “e no.. pure stasera n’artra braciolata? E no’. Quando i colleghi si avvicinarono con le valigette di polizia scientifica lui mi disse: ‘E mo questi che voiono?’. Gli dovetti spiegare che non si trattava di un invito a cena ma di un invito a prestare il pollice”.Un’interpretazione quella di Proietti che, attraverso il maresciallo Rocca, ha dato un volto ancora più umano ai carabinieri. “Lui ha ben interpretato il ruolo dando quel profilo umano all’Arma -dice l’ex consulente-. Militarmente, magari ci è riuscito un po’ meno. Alcune volte lo correggevo dicendogli che in alcune circostanze, in particolare quando faceva qualche irruzione, doveva essere un po’ più grintoso. Lui riusciva ad interpretare bene il carabiniere, ma la sua vera bravura è stata quella di continuare ad essere Gigi. E’ riuscito a ricostruire il ruolo del maresciallo dei carabinieri vicino alla gente”. Mentre Iannaccone ricostruisce quei momenti in piazza del Duomo, dove qualcuno ha deposto un fascio di fiori davanti all’insegna che ricorda il maresciallo Rocca, una suora passa e lo saluta calorosamente e lui calorosamente risponde. “Del resto -dice- sono carabiniere in questa zona da 32 anni”. Poi torna ai ricordi e al cinturone: una vera avversione per Proietti. “Non sapeva mai come metterlo – dice il militare-. E quando glielo facevo notare lui mi diceva “e Daje Iannaccò, aggiustame”.Capitava anche la solidarietà. “C’erano delle persone che attraversavano brutti momenti e quando gli chiedevo di andare a fargli visita, non si tirava mai indietro. Io qui ero un po’ il suo punto di riferimento. Una volta -ricorda ancora il tenente- aveva bisogno di un otorino e lo accompagnai da un medico che conoscevo. Lì cominciarono le solite battute sulle sue grandi orecchie e lui mi disse: ‘Iannaccò, io nella vecchiaia mi so aggiustato perché quando ero giovane, ero brutto pe’ davero”. Oppure, l’amico ex consulente, ricorda anche la faccia dell’attore quando, dovendo andare a Pescara per una rappresentazione teatrale programmata subito dopo le riprese di una puntata della fiction, lo invitarono a salire su un aereo turistico. “Si fece accompagnare all’aeroporto turistico di Viterbo convinto che atterrassero voli di linea. Vedemmo atterrare questo piccolo aereo da cui scesero due piloti ottantenni. Mi disse, ‘No Iannaccò, io nun ce vado, per piacere portame tu a Pescara con la macchina dei carabinieri’. Gli dovetti far capire che non era possibile dato che non poteva salire su un mezzo militare. Dopo un po’ si rassicurò e partì, telefonandomi dopo l’atterraggio per assicurarmi che era arrivato sano e salvo”.Un rapporto di amicizia tra i due ‘marescialli’ che è rimasto anche dopo l’ultima puntata dell’ultima serie. “Mi fece un gran regalo, quello di venire alla cerimonia di laurea di mia figlia, la stessa che aveva tenuto sulle ginocchia da bambina. In una occasione - ricorda ancora Iannaccone a conclusione del racconto - andai a Caserta dove, nella Reggia, lui si sarebbe esibito in una rappresentazione teatrale. Un collega della zona aveva preso i biglietti ed eravamo in 16esima fila. Quando mi riconobbe, mi fece spostare in prima fila e, a rappresentazione iniziata, prese da un baule il cappello del maresciallo Rocca, lo indossò e, facendo il saluto militare, dal palco urlò: ‘Iannaccò, c’ho pure questo’ ". (Rer)