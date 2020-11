Grecia: fonti stampa, Mitsotakis annuncerà domani nuova serrata nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia potrebbe essere sottoposta ad una seconda serrata a livello nazionale: è quanto riferiscono fonti citate dal quotidiano "Kathimerini", in vista dell'annuncio di nuove misure restrittive per contenere il Covid-19 atteso per domani da parte del primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Il numero di nuove infezioni da Covid-19 ha registrato un nuovo record in Grecia, con 2.646 nuovi casi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dall'ente nazionale per la salute pubblica (Eody). Il totale dei casi di Covid-19 ha raggiunto ora quota 46.892. Sono 18 i decessi nelle ultime 24 per il Covid-19, portando il totale di questo computo a 673.(Gra)