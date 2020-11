Ue: Consiglio approva mandato per negoziati con Parlamento su nuova proposta InvestEu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori degli Stati membri presso l'Unione europea hanno approvato oggi il mandato parziale del Consiglio dell'Ue per i negoziati con il Parlamento europeo su una proposta rivista della Commissione per il programma InvestEu. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che l'obiettivo di InvestEu è incoraggiare la partecipazione di investitori pubblici e privati alle operazioni di finanziamento e di investimento fornendo garanzie dal bilancio dell'Ue per affrontare i fallimenti e le situazioni di investimento subottimali. La Commissione ha presentato a maggio una proposta rivista per questo programma come parte del quadro finanziario pluriennale rivisto e del pacchetto di ripresa, il Next Generation Eu. Un elemento chiave della proposta rivista è stata l'introduzione di una nuova quinta finestra per gli investimenti europei strategici in aggiunta alle finestre per infrastrutture sostenibili, ricerca, innovazione e digitalizzazione, Pmi e investimenti e competenze sociali. (segue) (Beb)