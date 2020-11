Ue: Consiglio approva mandato per negoziati con Parlamento su nuova proposta InvestEu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base degli orientamenti ricevuti dal Consiglio europeo di luglio, il Consiglio indica che la garanzia dell'Ue per il programma InvestEu ammonterà a 23,5 miliardi di euro, da accantonare al tasso del 40 per cento. La garanzia dell'Ue è distribuita nelle quattro finestre strategiche con il 35 per cento per la finestra infrastrutture sostenibili; il 27,5 per cento per la finestra ricerca, innovazione e digitalizzazione; il 27,5 per cento per la finestra Pmi; il 10 per cento per l'investimento sociale e la finestra delle competenze. Su altre parti della proposta InvestEu, compresa la governance, la posizione del Consiglio riflette l'intesa comune raggiunta con il Parlamento europeo nell'aprile 2019. I negoziati con il Parlamento europeo dovrebbero iniziare non appena il Parlamento avrà approvato il suo mandato. (Beb)