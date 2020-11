Brexit: Barnier (Ue), permangono divergenze molto gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono divergenze "molto gravi" tra Unione europea e Regno Unito: lo ha scritto su Twitter il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier. "Nonostante gli sforzi dell'Unione europea per trovare soluzioni, permangono divergenze molto gravi in termini di parità di condizioni, governance e pesca. Queste sono condizioni essenziali per qualsiasi partenariato economico. L'Unione europea è preparata a tutti gli scenari", ha dichiarato Barnier. (Beb)