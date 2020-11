Covid: Assoprovider a Patuanelli, ridurre costi frequenze licenziate per favorire Dad e smart working

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'immediata crescita delle prestazioni della connettività Fixed Wireless Access con la riduzione degli importi dei contributi amministrativi delle frequenze licenziate punto-punto. Questa è la richiesta che l'associazione dei Provider Indipendenti rivolge al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, all'interno della lettera a lui indirizzata: "Mediante l'uso di ponti radio che fanno uso delle frequenze licenziate è possibile un rapido incremento della banda disponibile sulle dorsali dei provider internet. Questo si tradurrebbe in un notevole miglioramento della banda erogata agli utenti finali in termini di capacità complessiva e di qualità (similare alla fibra ottica)", si legge nella lettera di Assoprovider, firmata dal presidente, Dino Bortolotto. Secondo l'associazione, le frequenze punto-punto non sono una risorsa scarsa nel Paese, con un utilizzo inferiore al 2 per cento della disponibilità erogata. Tuttavia, per i provider è probitivo usarle a causa dell'attuale importo dei contributi amministrative, che "risultano i più alti d'Europa e sono fino a 10 volte maggiori di quelli richiesti in altri Paesi europei". Il costo delle frequenze punto-punto, fa sapere l'associazione, oggi provoca una distorsione del mercato, soprattutto per il meccanismo di sconto quantità che consente una differenza del 400 per cento tra il contributo amministrativo pagato da un piccolo utilizzatore e quello pagato da un grande utilizzatore dello stesso identico bene pubblico. (segue) (Ren)