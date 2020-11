Covid: Assoprovider a Patuanelli, ridurre costi frequenze licenziate per favorire Dad e smart working (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione chiede al ministro dello Sviluppo economico di imporre che lo sconto quantità del 75 per cento, previsto per l'utilizzo delle frequenze punto-punto, sia applicabile a tutti gli operatori con meno di 50mila utenti: "Le chiediamo pertanto di intervenire urgentemente per rendere questo bene pubblico, in massima parte inutilizzato, uno strumento realmente disponibile per combattere il digital divide e per porre fine alla enorme distorsione alla concorrenza tra grandi operatori nazionali e piccoli operatori locali". La riduzione dei contributi per le frequente punto-punto è uno dei cavalli di battaglia dell'associazione che da più di 20 anni si batte per rendere il mercato delle tlc più giusto per i piccoli e medi operatori delle tlc, e diminuire il digital divide: "Da anni tutte le forze politiche in parlamento propongono la riduzione degli importi dei contributi amministrativi delle frequenze licenziate punto - punto, ottenendo sempre un diniego dai Ministeri competenti, adducendo che questa riduzione porterebbe ad una riduzione del gettito derivante dai contributi amministrativi". Quello della riduzione del gettito è un falso problema, secondo l'associazione, che ritiene che la questione sarà ampiamente risolta con l'estensione dello sconto del 75 per cento: "Con questa formula i piccoli operatori incrementeranno immediatamente l'utilizzo delle frequenze licenziate punto-punto, con conseguente incremento del gettito che andrà a mitigare, se non forse addirittura ad annullare, l'eventuale diminuzione del gettito determinato dall'applicazione dello sconto del 75 per cento ai soggetti con meno di 50.000 utenti". (Ren)