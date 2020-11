Covid: Bernini (FI), caos inconcepibile su fasce Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, osserva che "il giorno dopo le elezioni, gli americani ancora non sanno chi ha vinto fra Trump e Biden, con la cartina del loro Paese divisa tra rosso e blu. A poche ore dall’entrata in vigore dell’ultimo dpcm di Conte - prosegue la parlamentare in una nota - gli italiani ancora non sanno in quale fascia sarà la Regione in cui vivono: gialla, arancione o rossa? L’incertezza cromatica regna sovrana, ma forse gli italiani sono messi peggio. E’ inconcepibile che baristi, ristoratori e tutto il loro indotto, oltre ai negozi dell’abbigliamento e ad altri esercizi", conclude l'esponente di FI, "non sappiano ancora se devono fare ordinativi per domattina e se aprire o no le serrande". (Com)